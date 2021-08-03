Белгородка украла телефон у потенциальной коллеги

Злоумышленница решила похитить телефон, так как ее мобильник сломался. Фото: Алексей СЕРГУНИН

19-летняя сотрудница одного из заведений общепита сообщила в дежурную часть белгородского отдела полиции №3, что у нее на работе похитили телефон стоимостью около 15 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же день задержали подозреваемую. Ею оказалась сверстница потерпевшей, которая накануне приходила в заведение общепита устраиваться на работу.

По предварительным данным, внимание подозреваемой привлек телефон одной из сотрудниц. Злоумышленница решила его похитить, так как ее мобильник сломался.

Чтобы не привлекать внимание она, взяв фартук, перчатки и маску, сначала отправилась на кухню. Дождавшись, когда в подсобке никого не будет, подозреваемая зашла в помещение и, похитив оставленный на столе телефон, скрылась.

Правоохранители задержали девушку, когда она гуляла в парке, и изъяли похищенное.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемую могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.