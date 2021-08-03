В Белгородской области мужчина ударил собутыльника топором по голове

Мужчину 1991 года рождения с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Преступление произошло ночью 1 августа в одном из сел Корочанского района», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
По предварительным данным, местный житель 1982 года рождения употреблял спиртное алкогольные напитки вместе с приехавшим к нему из Новооскольского городского округа знакомым.
Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Затаив обиду на гостя, хозяин дома взял топор и нанес им уснувшему во дворе приятелю несколько ударов по голове.
Мужчину 1991 года рождения с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Подозреваемому в соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) грозит до десяти лет лишения свободы.