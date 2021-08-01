Полиция выяснила, кто сжег автомобиль в центре Белгорода

За поджог авто белгородец может сесть на пять лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ранним утром 26 июля на улице Чапаева в городе Белгороде полыхнул автомобиль «Рено Логан». О происшествии в полицию сообщил 44-летний владелец. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что подозреваемого задержали. Это 55-летний мужчина, которого с автовладельцем связывает давний конфликт. Ущерб от преступления предварительного оценивается в 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.