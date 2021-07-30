В Белгороде злостным должникам по оплате парковки пригрозили двойными штрафами

Судебные приставы могут наложить арест и на имущество должника. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В списке злостных нарушителей по оплате парковки - автовладельцы, которые накопили более десяти штрафов по ст. 3.18 закона Белгородской области (невнесение платы за пользование на платной основе парковками).

В ходе очередного рейда один должник оплатил задолженность в полном объеме, на автомобиль другого пришлось наложить арест. К ответственности привлекают и водителей, намеренно закрывающих регистрационные номера машины.

«Производится фотофиксация таких автомобилей. Данные передаются для проверки в ГИБДД, - пояснила начальник отдела автоматической фиксации административных правонарушений Белгородского парковочного пространства Ольга Сидоркова. - После чего выносится штраф об административном правонарушении».

Автомобилистам важно знать, что штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. В противном случае нарушителю может быть выписано еще одно постановление с суммой штрафа, вдвое превышающей первую – по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Кроме того, судебные приставы могут наложить арест и на имущество должника. Также злостным неплательщикам может быть отказано в праве выезда за границу.

Узнать о долге и оплатить его можно на сайте управления Федеральной службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через Госуслуги.