На Белгородчине изменят место строительства асфальтного завода

Завод построят в промышленной зоне. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

Установку по производству асфальтобетона в поселке Майский перенесут по решению главы региона Вячеслава Гладкова. «С просьбой убрать завод из жилой зоны к руководителю области обращались местные жители», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сформирована межведомственная комиссия. Ее участники уже провели выездные проверки и экспертизы. Новую площадку для размещения объекта сейчас подбирают с учетом всех нормативных требований.

«Учитывая просьбы жителей поселка Майский, мы переносим предприятие, - отметил глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. - Найдем место в промышленной зоне, где будут соблюдены все необходимые защитные нормы. Обязательно проработаем вопрос заезда большегрузного транспорта к объекту».