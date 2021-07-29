Жители Белгородской области отправили на переработку больше тонны использованных батареек

Жители соседних регионов отправили на переработку значительно меньше батареек: в Липецке собрали 380 килограммов, в Курске - 480, в Воронеже - 620. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«В Белгороде акция по сбору отработанных элементов питания в этом году проходила с 22 по 28 июня», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За это время, по информации сайта неделясбора.рф, белгородцы успели сдать 1280 килограммов использованных батареек. Особенно активно в сборе участвовали жители Яковлевского, Новооскольского, Губкинского, Старооскольского городских округов, Борисовского, Ракитянского, Корочанского, Волоконовского районов, а также ученики белгородской гимназии №3.

«Правильная утилизация использованных батареек – простой и доступный способ внести свой вклад в охрану окружающей среды, - отметил генеральный директор Центра экологической безопасности Белгородской области Леонид Белоковаленко. - У нас в регионе на базе поселковых администраций или управляющих компаний созданы пункты приема отработанных элементов питания. Можно собирать батарейки в закрытые емкости у себя дома, а потом передавать в эти пункты. Таким образом, батарейки не навредят природе, а пойдут на вторичную переработку».

Отметим, что жители соседних регионов отправили на переработку значительно меньше батареек: в Липецке собрали 380 килограммов, в Курске - 480, в Воронеже - 620.