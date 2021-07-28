Директор Белгородской государственной филармонии и представитель Общественного совета при УМВД Светлана Боруха поддержала прививочную кампанию

Светлана Боруха

В поддержку прививочной кампании выступила директор Белгородской государственной филармонии, член Общественной палаты Белгородской области, Общественного совета при УМВД региона и Союза концертных организаций России Светлана Боруха. Напомним, в 2018 году на втором форуме «Люби то, что делаешь» она сделала откровенное признание, рассказав, что смогла победить рак. Зал стоя аплодировал Светлане Юрьевне, когда она сняла на сцене парик. Несмотря на перенесенное заболевание, директор филармонии не побоялась сделать прививку. По словам Светланы Борухи, вакцинацию прошла вся её семья, включая 89-летнюю маму.

- Теперь мы можем слушать концерты, ходить к друзьям, гулять на свежем воздухе, не опасаясь заражения этой тяжелой инфекцией. Вы ведь знаете, что последствия этой болезни очень тяжелые. Многие люди ушли из жизни, заразившись коронавирусной инфекцией. Так давайте будем беречь себя и друг друга. Давайте сделаем прививку от коронавирусной инфекции и остановим пандемию, - обратилась к землякам Светлана Боруха.

По данным оперштаба Белгородской области на 28 июля, в регионе выявлено 145 новых случаев коронавируса. Еще шесть человек умерли. С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 44 165 случаев заболевания, 39 228 человек выздоровели, 876 человек скончались.

Накануне появилась информация о том, что в регион поступило 13 500 доз вакцины «Спутник Лайт». На 27 июля 12 муниципалитетов прошли планку по вакцинации 60 процентов взрослого населения от COVID-19.