28 июля в Белгородской области ожидаются дожди

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, 28 июля в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер южный, ночью – от двух до семи метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от плюс 29-ти до плюс 34-х градусов.

В Белгороде ночью от 16-ти до 18-ти градусов выше ноля, днем – от 30-ти до 32-х градусов тепла.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой.

Не забывайте про безопасность и во время пребывания на водоемах. Не оставляйте детей без присмотра.

Водителям рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние машины. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения следует проветривать салон автомобиля.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.