Под Белгородом обнаружили свыше 400 гранат времен Первой мировой войны

Если вы обнаружили подозрительный предмет, напоминающий внешним видом боеприпас, нужно обозначить место находки и немедленно сообщить об этом по телефону «112». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

26 июля в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о том, что в поселке Новосадовый-41 Белгородского района обнаружены несколько предметов, внешне похожих на боеприпасы военных лет.

Незамедлительно к месту предполагаемой опасной находки выехали взрывотехники региональной поисково-спасательной службы. Сотрудники МЧС установили, что здесь действительно были найдены гранаты Ф-1 времен Первой мировой войны.

Тщательно обследовав металлодетектором прилегающую к месту находки боеприпасов территорию, взрывотехники в общей сложности обнаружили и изъяли из земли 441 гранату.

«Все опасные снаряды в этот же день были вывезены на специальный полигон и ликвидированы», - информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Кроме того, еще два боеприпаса военных лет были найдены в регионе за минувшие сутки - в городе Строитель Яковлевского городского округа и в селе Беломестное Белгородского района нашли минометные мины.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, напоминающий внешним видом боеприпас, нужно обозначить место находки и немедленно сообщить об этом по телефону «112». Ни в коем случае не прикасайтесь к снарядам и не ведите рядом с этим местом никаких работ.