Белгородец пытался похитить из ресторана виски

Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители одного из ресторанов Белгорода сообщили в местную полицию, что охранник удерживает мужчину, пытавшегося похитить алкоголь стоимостью около четырех тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

По предварительным данным, мужчина зашел в ресторан за несколько минут до его открытия через служебный вход. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он перелез через барную стойку, взял две бутылки виски и направился к выходу, но его заметили сотрудники заведения.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) ему грозит до четырех лет лишения свободы.