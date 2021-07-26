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Происшествия26 июля 2021 16:09

Белгородец пытался похитить из ресторана виски

Он перелез через барную стойку, но его заметили сотрудники заведения
Алексей СЕРГУНИН
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Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители одного из ресторанов Белгорода сообщили в местную полицию, что охранник удерживает мужчину, пытавшегося похитить алкоголь стоимостью около четырех тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

По предварительным данным, мужчина зашел в ресторан за несколько минут до его открытия через служебный вход. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он перелез через барную стойку, взял две бутылки виски и направился к выходу, но его заметили сотрудники заведения.

Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) ему грозит до четырех лет лишения свободы.