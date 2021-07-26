Под Белгородом внук украл у бабушки 15 тысяч рублей

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина уехал в другой регион, где также совершил преступление, и был осужден.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный отдел ОМВД России по Шебекинскому городскому округу предъявил обвинение 28-летнему местному жителю в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Преступление произошло в 2019 году. По предварительным данным, ранее неоднократно судимый мужчина, помогая своей 74-летней бабушке по хозяйству, обнаружил в кирпичной кладке во дворе домовладения банку из-под кофе.
Пенсионерка прятала в ней от внука свои сбережения. Забрав находившиеся в тайнике 15 тысяч рублей, злоумышленник отправился в магазин, а затем попросил знакомого отвезти его на автовокзал.
Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина уехал в другой регион, где также совершил преступление, и был осужден. После того, как его отправили в тюрьму, мужчина дал признательные показания по инциденту с бабушкой.
По новой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.