Под Белгородом внук украл у бабушки 15 тысяч рублей

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина уехал в другой регион, где также совершил преступление, и был осужден. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел ОМВД России по Шебекинскому городскому округу предъявил обвинение 28-летнему местному жителю в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Преступление произошло в 2019 году. По предварительным данным, ранее неоднократно судимый мужчина, помогая своей 74-летней бабушке по хозяйству, обнаружил в кирпичной кладке во дворе домовладения банку из-под кофе.

Пенсионерка прятала в ней от внука свои сбережения. Забрав находившиеся в тайнике 15 тысяч рублей, злоумышленник отправился в магазин, а затем попросил знакомого отвезти его на автовокзал.

Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина уехал в другой регион, где также совершил преступление, и был осужден. После того, как его отправили в тюрьму, мужчина дал признательные показания по инциденту с бабушкой.

По новой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.