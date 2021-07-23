24 июля на Белгородчине будет тепло и дождливо

Не оставляйте детей без присмотра на воде.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным белгородских синоптиков, завтра, 24 июля на территории региона ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие дожди.
Ветер северо-западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.
Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.
В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 25-ти до плюс 27-ми градусов.
Не оставляйте детей без присмотра на воде.
Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.