24 июля на Белгородчине будет тепло и дождливо

Не оставляйте детей без присмотра на воде. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 24 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие дожди.

Ветер северо-западный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от десяти до 15-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 25-ти до плюс 27-ми градусов.

Не оставляйте детей без присмотра на воде.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.