Купались в неположенном месте: 190 белгородцев ответят за проступки своих детей

С наступлением жаркой погоды возрастает риск происшествий на воде. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С начала купального сезона в Белгородской области сотрудники полиции составили 190 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, чьи дети купались в неустановленных местах либо находились на водоемах без сопровождения взрослых.

Как пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, «решение о наказании принимает комиссия по делам несовершеннолетних».

Если первый раз ребенок попадает в поле зрения, может быть просто предупреждение, если неоднократно - могут назначить штраф до 500 рублей. Ну и с родителями соответственно и с несовершеннолетним проводится профилактическая беседа.

Сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Белгородской области призывают родителей усилить контроль за детьми в период летних каникул.

С наступлением жаркой погоды возрастает риск происшествий на воде. Во избежание несчастных случаев проведите с детьми профилактические беседы, напомните им правила безопасного отдыха.

Категорически запрещается купание:

- на водоемах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!»,

- детей без надзора взрослых,

- в незнакомых местах и местах необорудованных для купания,

- при купании в естественном водоеме заплывать за установленные знаки ограждения,

- хватать друг друга за руки и ноги во время игр, ограничивать движение других,

- нырять при недостаточной глубине водоема или необследованном рельефе дна,

- подплывать близко к моторным лодкам и другим плавательным средствам.