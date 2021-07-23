Нетрезвая белгородка устроила ночную тренировку экстренным службам

Все оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия, но выяснилось, что водитель жива и здорова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 3 часов 22 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия якобы погибла девушка.

Звонившей оказалась ее мать, находившаяся в транспортном средстве в качестве пассажира.

Она пояснила, что ее дочь, управляя автомобилем «Ауди 100», на 42-м километре автодороги «Новый Оскол – Большая Ивановка – Стрелецкое» не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась.

Все оперативные службы оперативно прибыли на место происшествия, но выяснилось, что водитель жива и здорова.

«По внешним признакам управлявшая транспортным средством 29-летняя жительница Новооскольского городского округа находилась в нетрезвом виде», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения девушке в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.