23 июля в Белгородской области будет тепло и сухо

В Белгороде днем – от 24-х до 26-ти градусов выше ноля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северный от четырех до девяти метров в секунду, днем – западный, от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов тепла, днем – от 22-х до 27-ми градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов, днем – от 24-х до 26-ти градусов выше ноля.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что во время жаркой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.