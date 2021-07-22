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Происшествия22 июля 2021 14:45

Под Белгородом «Рено Сандеро» врезался в дерево

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ивня
Алексей СЕРГУНИН
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40-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги.

40-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Накануне на территории региона произошло одно дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 10 часов 20 минут в поселке Ивня в районе дома №20 на ул. Луговая автомобиль «Рено Сандеро» врезался в дерево.

Находившийся за рулем 40-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.