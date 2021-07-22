Под Белгородом «Рено Сандеро» врезался в дерево

40-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Накануне на территории региона произошло одно дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 10 часов 20 минут в поселке Ивня в районе дома №20 на ул. Луговая автомобиль «Рено Сандеро» врезался в дерево.

Находившийся за рулем 40-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги.

«В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.