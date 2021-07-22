Жительница Белгорода обворовала своих работодателей

Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представители одного из продуктовых белгородских магазинов сообщили в местный отдел полиции № 1, что из кассы пропало около 12 тысяч рублей.

«Полицейские установили, что к совершению противоправных действий причастна 34-летняя жительница областного центра», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, сотрудница магазина, имея доступ к кассе, брала из нее на личные нужды денежные средства по 500 и тысячи рублей. Таким образом, ей удалось похитить почти 12 тысяч.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение) женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.