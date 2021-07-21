В Белгороде реконструируют сквер у Центра досуга

На реконструкцию выделено 19 миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сцена, наружное освещение, пешеходные дорожки, озеленение, зона для воркаута. Все это совсем скоро появится у Центра досуга (Ватутина, 2а).

«Работы начались в конце июня», - информирует пресс-служба администрации Белгорода.

На реконструкцию выделено 19 миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов.

Также здесь к 5 августа обустроят детскую игровую площадку в рамках дополнительного финансирования, выделенного по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова.