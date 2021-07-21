Жительницу Белгородской области обманули на 170 тысяч под предлогом трудоустройства

С заявлением о мошенничестве в яковлевский отдел полиции обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что её обманули под предлогом оказания помощи в трудоустройстве.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался новый знакомый женщины, с которым она около полугода назад познакомилась в интернете и несколько раз встречалась. По предварительной информации, жительница Яковлевского городского округа пожаловалась мужчине, что не может найти работу. Тот вызвался ей помочь, но сообщил, что для того чтобы устроиться в серьезную организацию нужна определенная сумма денег. Доверчивая женщина перечислила новому знакомому 170 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что фигурант уже возместил причиненный жительнице региона ущерб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.