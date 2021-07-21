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Происшествия21 июля 2021 14:01

Житель Белгорода украл у знакомой телевизор

Он воспользовался тем, что женщины не оказалось дома
Алексей СЕРГУНИН
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Сумма причиненного ущерба составила порядка девяти тысяч рублей.

Сумма причиненного ущерба составила порядка девяти тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

53-летняя жительница Белгорода сообщила местное отделение полиции № 2, что у нее пропал телевизор. После оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего мужчину.

По предварительным данным, злоумышленник пришел в гости к своей знакомой, но ее не казалось дома, а дверь квартиры оказалась открытой. Воспользовавшись ситуацией, он похитил телевизор, после чего скрылся.

Похищенное имущество подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил. «Сумма причиненного ущерба составила порядка девяти тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.