Все гидравлические испытания, запланированные на этот год, завершены. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде возобновили подачу горячей воды после гидроиспытаний», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Воду подали к домам части Харьковской горы (по контуру котельной «Южная»).

Для того чтобы у белгородцев не было перебоев с горячей водой, генерирующая компания «Квадра» испытала повышенным давлением более 136 километров теплосетей, идущих от котельной «Южная», выявила ветхие участки и отремонтировала их.

Все гидравлические испытания, запланированные на этот год, завершены.