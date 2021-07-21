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Недвижимость21 июля 2021 13:44

В Белгороде возобновили подачу горячей воды

Гидроиспытания завершены
Алексей СЕРГУНИН
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Все гидравлические испытания, запланированные на этот год, завершены.

Все гидравлические испытания, запланированные на этот год, завершены.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде возобновили подачу горячей воды после гидроиспытаний», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Воду подали к домам части Харьковской горы (по контуру котельной «Южная»).

Для того чтобы у белгородцев не было перебоев с горячей водой, генерирующая компания «Квадра» испытала повышенным давлением более 136 километров теплосетей, идущих от котельной «Южная», выявила ветхие участки и отремонтировала их.

Все гидравлические испытания, запланированные на этот год, завершены.