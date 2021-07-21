В Белгородской области утонул еще один человек

Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Накануне, 20 июля, очередная трагедия на водоеме произошла в Старооскольском городском округе. Спасатели извлекли из реки Оскол в месте, не предназначенном для купания, тело мужчины 1981 года рождения. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Суммарно с начала купального сезона, по данным госинспекторов, на водных объектах области погибли 22 человека, пятеро из них - дети.

Как уверяет пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области, «чаще всего причинами гибели людей на воде становятся нетрезвое состояние, бездумное лихачество, переоценка своих сил и возможностей».

Напоминаем рекомендации для безопасного отдыха на воде.

Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды.

Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы. Во время купания не теряйте друг друга из виду. Не купайтесь в нетрезвом виде. Не купайтесь долго в холодной воде.

Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато опасными для организма судорогами. Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять себя надувным плавательным средствам.

Не подплывайте к идущим плавательным средствам. Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.

Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть жизнь не позднее пяти - шести минут после прекращения дыхания.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номера вызова экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия - 8(4722)39-99-99.