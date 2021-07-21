Еще 135 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43176 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Староооскольского городского округа 1948 и 1949 годов рождения и жительница Корочанского района 1938 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Алексеевского городского округа 1971 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ, и житель Воронежской области 1948 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 134 пациента заболели, а выздоровели – 135.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43176 человек, выздоровели – 38570, умерли – 840.