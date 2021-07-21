В 2021-м году белгородцы пытались пронести на заседания судов 300 запрещенных предметов

Судебные приставы следят за порядком во время заседаний судов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За шесть месяцев этого года белгородские судебные приставы не позволили своим землякам пронести на судебные заседания 300 различных запрещенных предметов.

В их числе оказались две единицы огнестрельного оружия, шесть единиц газового и травматического оружия, 65 боеприпасов к ним, 227 других предметов, представляющих опасность для работников и посетителей судов.

В соответствии с ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов» составлено 269 административных протоколов.

Как напоминает пресс-служба УФССП России по Белгородской области, в суд нельзя проносить оружие (холодное, пневматическое, травматическое, огнестрельное), боеприпасы, электрошоковые устройства, газовые баллончики, наркотические, психотропные и взрывчатые вещества, колющие и режущие предметы, а также предметы, наличие или применение которых, может представлять угрозу для безопасности окружающих.