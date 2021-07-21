Начало концерта в 19:00. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«25 июля в Белгородской области пройдет первый органный open-air в Центральной России», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта Castle Music Hall на территории замка Utark презентуют новый голландский цифровой орган. Этот инструмент еще никто не слышал, и гостям события выпадет уникальный шанс первыми оценить его звучание и убедиться в широте возможностей цифрового органа, на котором можно исполнять музыку от средних веков до наших дней.

Вместе с органистом – лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным выступят Михаил Пидручный (волынка), Олег Иванов (ударные).

Кроме того, зрителей ждет огненное шоу от Театра огненных мистерий «Тень» (руководитель Олег Кравцов).

Начало концерта в 19:00.