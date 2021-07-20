21 июля в Белгородской области возможны грозы с градом

Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, местами сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер северный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от шести до 11-ти метров в секунду, местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 16-ти до 21-го градуса тепла, днем – от плюс 27-ми до плюс 32-х градусов.

В Белгороде ночью – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля, днем – от 27-ми до 29-ти градусов тепла.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.