Под Белгородом поймали серийного похитителя велосипедов

Один велосипед злоумышленник похитил из подъезда, еще два были припаркованы у торговых точек. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белгородскому району раскрыли серию краж велосипедов в поселке Дубовое. По подозрению в совершении преступлений задержан ранее судимый 26-летний местный.

По предварительным данным, один велосипед злоумышленник похитил из подъезда, еще два были припаркованы у торговых точек.

В одном из случаев мужчине пришлось оставить транспортное средство. Он попытался поместить его в багажник такси, но он не влезал, и водитель стал нервничать. Чтобы не привлекать к себе внимание, подозреваемый оставил похищенный двухколесный транспорт на улице недалеко от места кражи и скрылся.

Впоследствии этот велосипед обнаружили полицейские. Кроме того, при осмотре места происшествия им удалось найти улики, которые позволили установить личность злоумышленника.

Теперь в соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ мужчине грозит тюремный срок до двух лет.