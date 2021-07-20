Сегодня на Белгородчине будет +37 градусов

Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 20 июля с 14 до 18 часов на юго-востоке региона ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 - 37 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание на меры безопасности.

Исключите поездки в лесные массивы, будьте осторожны при обращении с огнем (особенно открытым). Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Если вы почувствовали недомогание за рулем, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства, если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.

В жаркую погоду возрастает вероятность пожаров. В лесу недопустимо:

- пользоваться открытым огнем;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса;

- заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления - 8(4722) 39-99-99.