Свыше 43 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 136 пациентов заболели, а выздоровели – 60. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Староооскольского городского округа 1935 и 1946 годов рождения, житель Новооскольского городского округа 1954 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1925 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Яковлевского городского округа 1946 года рождения и житель Белгорода 1942 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 136 пациентов заболели, а выздоровели – 60.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43042 человека, выздоровели – 38435, умерли – 835.