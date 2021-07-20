В Белгородской области энергетики подключили к сети строящийся Центр малоинвазивной хирургии

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил запрашиваемой мощностью в объеме 534,9 кВт Центр малоинвазивной хирургии «Поколение», строительство которого ведется в Старом Осколе.

Для подключения медицинского учреждения к сетям филиал построил комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и проложил 600 метров кабельных линий электропередачи 0,4,10 кВ. Основными объектами потребления станут системы вентиляции и кондиционирования, лифты, наружное освещение, насосы, медицинские холодильники, томографы, рентген-аппараты и другое медицинское оборудование.

Электроснабжение медцентра осуществляется от подстанции 110 кВ «Промышленная», которая обеспечивает энергией четверть северо-восточной части Старого Оскола, включая кондитерскую фабрику «Славянка», молочный комбинат «Авида», перекачивающую насосную станцию оскольского водоканала, перинатальный центр и порядка 20 тысяч бытовых потребителей. Медицинский центр подключен по второй категории надежности с обеспечением основного и резервного источников питания.

Открытие Центра малоинвазивной хирургии «Поколение» планируется в декабре 2021 года. Главным направлением его деятельности станет оказание качественной хирургической помощи. На нескольких уровнях будут размещаться рентген-кабинеты, кабинеты УЗИ, дневной стационар, круглосуточный стационар на 28 коек, включающий урологическое, гинекологическое, отоларингологическое отделение, операционные.