Житель Белгорода обворовал магазин, в котором работал

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представители одного из продуктовых белгородских магазинов сообщили в местный отдел полиции №1, что у них пропала крупная сумма денег.

Правоохранители выяснили, что к этой ситуации причастен 22-летний сотрудник магазина.

По предварительным данным, он на протяжении трех месяцев забирал из сейфа денежные средства на личные нужды. В общей сумме ему удалось похитить 82500 рублей.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.