Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июля 2021 11:05

Житель Белгорода обворовал магазин, в котором работал

За три месяца он присвоил свыше 80 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представители одного из продуктовых белгородских магазинов сообщили в местный отдел полиции №1, что у них пропала крупная сумма денег.

Правоохранители выяснили, что к этой ситуации причастен 22-летний сотрудник магазина.

По предварительным данным, он на протяжении трех месяцев забирал из сейфа денежные средства на личные нужды. В общей сумме ему удалось похитить 82500 рублей.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.