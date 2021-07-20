До 9 августа межведомственная комиссия проверит 47 школ и 70 детсадов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде начали проверять готовность школ и детсадов к новому учебному году», - информирует пресс-служба городской администрации.

Речь идет о состоянии классов, пищеблоков, электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, пожарной сигнализации, транспорта.

До 9 августа межведомственная комиссия проверит 154 учреждения: 47 школ, 70 детсадов, 13 учреждений дополнительного образования, а также шесть учреждений, подведомственных городскому управлению культуры и 18 учреждений областного подчинения.

Особое внимание проверяющие уделят безопасности объектов. На контроле профилактика чрезвычайных происшествий, поэтому камеры видеонаблюдения есть во всех школах, садах и учреждениях допобразования.

Вчера, за первый день работы, межведомственная комиссия посетила девять объектов. Замечаний не выявлено.