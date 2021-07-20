В Белгородской области драка завершилась трагедией

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальный срок – до двух лет лишения свободы).

По версии следствия, поздним вечером 8 июля в селе Незнамово Старооскольского городского округа между двумя компании молодых людей произошел конфликт.

29-летний подозреваемый пытался убедить собравшихся не разжигать ссору, но находившийся в состоянии алкогольного опьянения 28-летний мужчина с кулаками набросился на подозреваемого. В ответ тот нанес ему удар кулаком в челюсть, отчего молодой человек упал и ударился головой об асфальт. Участники конфликта разошлись.

«На следующий день упавший почувствовал себя хуже, был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.