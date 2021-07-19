Под Белгородом мужчина без прав катался на чужой машине

Мастер решил воспользоваться чужой машиной и отправился на ней по своим делам, но сотрудники полиции прервали поездку. Фото: Олег УКЛАДОВ

«На днях сотрудники ГИБДД остановили в одном из сел Прохоровского района автомобиль «ВАЗ 2107» без государственных регистрационных знаков», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За рулем находился ранее привлекавшийся к ответственности за нетрезвое вождение местный житель 1979 года рождения. Полицейские заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Во время дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль мужчине не принадлежит. Полицейские установили собственника транспортного средства. Им оказался односельчанин подозреваемого – мужчина 1960 года рождения.

По предварительным данным, владелец оставил автомобиль знакомому для ремонта. Мастер решил воспользоваться чужой машиной и отправился на ней по своим делам, но сотрудники полиции прервали поездку.

Теперь в соответствии со ст.166 и ст.264.1 УК РФ угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.