43-летний белгородец украл два детских велосипеда и посуду

Похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, а вырученные деньги потратил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

32-летняя жительница Старого Оскола сообщила в полицию, что из ее частного дома, расположенного в одном из сел городского округа, пропало имущество. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. «Злоумышленником оказался 43-летний местный житель», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, мужчина знал, что в доме потерпевшей постоянно никто не проживает. Воспользовавшись ситуацией, он похитил имущество, находившееся во дворе, в хозяйственной постройке и в самом жилище.

Его добычей стала посуда и два детских велосипеда. Сумма ущерба, причиненного хозяйке, составила порядка десяти тысяч рублей. Похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, а вырученные деньги потратил.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) ему грозит до шести лет лишения свободы.