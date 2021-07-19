На Белгородчине установят свыше 11 тысяч датчиков наполняемости мусорных контейнеров

Мусоровозы оснащены спутниковой системой навигации и видеофиксацией, а у водителей установлено мобильное приложение, которое также является частью системы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«На Белгородчине установят свыше 11500 датчиков наполняемости мусорных контейнеров», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проект, который позволил цифровизировать отрасль обращения с ТКО, разработали совместно с региональным департаментом цифрового развития в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Программно-аппаратный комплекс позволяет строить маршрут спецтехники согласно наполнению контейнера.

Мусоровозы оснащены спутниковой системой навигации и видеофиксацией, а у водителей установлено мобильное приложение, которое также является частью системы. Рабочие фотографируют площадку до и после очистки. Затем загружают фото в приложение, тем самым подтверждая факт оказания услуги.

Такая система позволяет экономить топливо и время на уборку, а также контролировать процесс вывоза мусора. В Белгородской области уже установлено 8600 контейнеров с датчиками наполняемости.