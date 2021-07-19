Белгородские приставы выявили семейный подряд должников по штрафам ГИБДД

Представитель женщины разом оплатил все штрафы не только ее, но и ее бывшего супруга. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Многочисленные штрафы за нарушения ПДД (всего 73 штуки) и нежелание их оплачивать привели к тому, что жительница Белгородского района вынудила и своего бывшего мужа рассчитаться по долгам.

Началось все с того, что судебный пристав сообщил женщине о том, что нужно заплатить 41 тысячу рублей по сумме 73-х штрафов ГИБДД, предусмотренных ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час).

«Женщина отказалась оплачивать штрафы, тогда ей добавили еще 73 тысячи в качестве исполнительского сбора», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Но и этот факт не возымел действия. Тогда приставы арестовали принадлежащий ей автомобиль LADA (ВАЗ) 2114, но забрать его на спецстоянку не смогли. Машину не удалось обнаружить по месту регистрации женщины. И лишь после того, как автомобиль объявили в розыск, «Жигули» задержали в Корочанском районе.

За рулем находился отец бывшего мужа должницы. Как оказалось, экс-супруг также являлся должником по 62-х штрафам ГИБДД.

Транспортное средство отправили на специализированную стоянку, но уже на следующий день представитель женщины разом оплатил все штрафы не только ее, но и ее бывшего супруга.

Суммарно пришлось выложить 182 тысячи рублей.