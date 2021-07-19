Два белгородца во второй раз сели за руль в нетрезвом виде

Помимо уголовной ответственности, каждому из них придется заплатить за езду без прав от пяти до 30 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 июля около 5 часов на 87-м километре автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка» в районе села Александровка Шебекинского городского округа сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21063». За рулем находился 33-летний мужчина с явными признаками опьянения.

Результаты проведенного освидетельствования подтвердили это. В ходе проверки было установлено, что мужчина сел за руль, не имея права управления. Помимо этого, в мае текущего года он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

В этот же день около 21 часа сотрудники Госавтоинспекции выявили еще одно подобное нарушение. Так на ул. Ленина инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением 64-летнего водителя.

При проверке документов у автомобилиста сотрудники полиции заметили видимые признаки опьянения, что подтвердилось результатами освидетельствования. Кроме того, в октябре 2020 года данный гражданин был лишен права управления транспортным средством по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, каждому из них выписан административный протокол и им придется заплатить за езду без прав от пяти до 30 тысяч рублей.