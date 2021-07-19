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Происшествия19 июля 2021 10:19

Два белгородца во второй раз сели за руль в нетрезвом виде

Теперь обоим мужчинам грозит уголовная ответственность
Алексей СЕРГУНИН
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Помимо уголовной ответственности, каждому из них придется заплатить за езду без прав от пяти до 30 тысяч рублей.

Помимо уголовной ответственности, каждому из них придется заплатить за езду без прав от пяти до 30 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

9 июля около 5 часов на 87-м километре автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка» в районе села Александровка Шебекинского городского округа сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21063». За рулем находился 33-летний мужчина с явными признаками опьянения.

Результаты проведенного освидетельствования подтвердили это. В ходе проверки было установлено, что мужчина сел за руль, не имея права управления. Помимо этого, в мае текущего года он уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

В этот же день около 21 часа сотрудники Госавтоинспекции выявили еще одно подобное нарушение. Так на ул. Ленина инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Тойота Авенсис» под управлением 64-летнего водителя.

При проверке документов у автомобилиста сотрудники полиции заметили видимые признаки опьянения, что подтвердилось результатами освидетельствования. Кроме того, в октябре 2020 года данный гражданин был лишен права управления транспортным средством по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В отношении обоих водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, каждому из них выписан административный протокол и им придется заплатить за езду без прав от пяти до 30 тысяч рублей.