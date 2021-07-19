В Белгородской области для детей-диабетиков выделят дополнительные средства

80 миллионов рублей пойдут на обеспечение 532 детей дистанционным мониторингом глюкозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о дополнительных средствах, которые будут направлены на помощь детям-диабетикам.

«Во время объезда Белгорода в субботу ко мне обратилась девушка Юлия Кравчук, сообщившая о важной проблеме, с которой сталкиваются дети, страдающие диабетом, - написал на своих страницах в социальных сетях Вячеслав Владимирович. - Дело в том, что в нашу региональную программу гарантий оказания медицинской помощи услуга дистанционного мониторинга глюкозы не входит, и для того, чтобы следить за уровнем, приходилось постоянно брать кровь из пальца, что для детей очень непросто. Ребенку прокалывают палец иголкой несколько раз в день! А при дистанционном мониторинге мама может следить каждую секунду за уровнем сахара в крови, даже находясь в другом городе.

Принял решение: вносим изменения в территориальную программу и выделяем из бюджета 80 миллионов рублей на обеспечение 532 детей дистанционным мониторингом глюкозы. Дети - наше все!».

Напомним, что ранее руководитель региона сообщил о закупке медицинского оборудования для областных больниц на сумму в один миллиард рублей.