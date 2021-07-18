19 июля в Белгородской области будет очень жарко

Избегайте воздействия повышенной температуры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 июля местами по региону ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 35 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание на меры безопасности.

Исключите поездки в лесные массивы, будьте осторожны при обращении с огнем (особенно открытым).

Избегайте воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.

Если вы почувствовали недомогание за рулем, нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства. Если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.

В жаркую погоду рекомендуется обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно, если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку необходимые лекарственные средства. Кроме того, следует правильно выбирать и время для длительных поездок: лучше всего их совершать либо рано утром, до солнцепека, или же вечером, когда жара спадет.

Помните, что в жаркую погоду возрастает вероятность пожаров.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения-112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.