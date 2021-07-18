Еще 135 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 825 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Староооскольского городского округа 1936 и 1954 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1963 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгородского района 1946 года рождения и жительница Ракитянского района 1950 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, а также жительница Прохоровского района 1956 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 135 пациентов заболели, а выздоровели – 19.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42773 человека, выздоровели – 38367, умерли – 825.