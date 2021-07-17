Еще шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 139 пациентов заболели, а выздоровели – 117. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Староооскольского городского округа 1936 и 1954 годов рождения и жительница Губкинского городского округа 1963 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгородского района 1946 года рождения и жительница Ракитянского района 1950 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, а также жительница Прохоровского района 1956 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 139 пациентов заболели, а выздоровели – 117.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42638 человек, выздоровели – 38348, умерли – 820.