17 июля на Белгородчине ждут дожди с грозами

Находясь на улице во время грозы, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 17 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северный, от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха днем – от 27-ми до 32-х градусов выше ноля.

В Белгороде днем – от плюс 29-ти до плюс 31-го градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Сотрудники спасательного ведомства также советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.