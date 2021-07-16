В Белгороде пройдет выставка художников трех городов

Более 70 авторов представили свыше 130 произведений живописи, графики, театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства. Афиша организаторов выставки.

22 июля в 16:00 в выставочном зале «Родина» состоится официальное открытие художественной выставки художников Белгорода, Курска, Орла.

Многолетнее творческое сотрудничество между нашими городами с 2013 года обрело еще одно воплощение в виде традиционных межрегиональных художественных выставок, посвященных событиям 1943 года, когда в честь освобождения Белгорода и Орла прозвучал в Москве первый салют.

Сюжеты представленных произведений основываются как на событиях Великой Отечественной войны, так и показывают последующее мирное развитие жизни, глазами художников, наших современников.

Имена многих художников-участников белгородскому зрителю хорошо известны по предыдущим выставкам. В их числе Владимир Дайбов, Вера Пронина, Юрий Глюдза, Николай Меньшиков, Владимир Соколинский из Курска, Ольга Сорокина, Алексей Комов, Александр Кузнецов, Александр Никитин, Яна Патокина из Орла, белгородцы Владимир Аксенов, Владимир Нестерков, Владимир Желобок, Александр Иванов, Юрий Болотов, Александр Филиппов, Валентина Бочарова и многие другие.

Более 70 авторов представили свыше 130 произведений живописи, графики, театрально-декорационного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет открыта до 29 августа.