В Белгородской области построят новую церковь рядом с храмом Святого Благоверного Александра Невского

Сохранившуюся центральную часть церкви вплоть до 2018 года использовали в качестве склада. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Собрание попечительского совета по восстановлению храма Святого Благоверного Александра Невского прошло в селе Поповка Корочанского района», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Есть мнение, что восстанавливать храм в прежних стенах не стоит: здание - большое, а людей в селе проживает не так много, - пояснил начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров. - Поэтому поступило предложение построить новую небольшую церковь напротив, а в старом храме сделать место памяти под открытым небом с часовней.

Для этого надо будет привести в первоначальный вид и законсервировать фасад исторической постройки. На стенах можно будет разместить фотографии разрушенных в советские времена белгородских церквей, например. Этот вопрос мы еще проработаем с духовенством и местными жителями».

Каменный храм построили в 1818 году во имя Святого Благоверного Александра Невского. В 50-е годы прошлого столетия его закрыли, он оказался частично разрушен. Сохранившуюся центральную часть церкви вплоть до 2018 года использовали в качестве склада.

Напомним, рассмотреть возможность восстановления храма поручил глава региона Вячеслав Гладков после обращения жительницы села Поповка.