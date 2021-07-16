Еще 109 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42499 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1951 года рождения и жительница Прохоровского района 1953 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - житель Староооскольского городского округа 1940 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 134 пациента заболели, а выздоровели – 109.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42499 человек, выздоровели – 38231, умерли – 814.