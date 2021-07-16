Чтобы выехать за границу, житель Белгородской области погасил долг по алиментам

Лишь запрет на выезд за границу, который на должника наложили приставы, помог уладить ситуацию. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

«30-летний житель Чернянского района оплатил задолженность по алиментам своей дочери, чтобы отправиться в путешествие за границу», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Отец должен был ежемесячно перечислять на содержание дочери четверть ото всех своих заработков, но он забывал о своих родительских обязательствах. В результате образовалась задолженность в размере более 180 тысяч рублей.

Лишь запрет на выезд за границу, который на должника наложили приставы, помог уладить ситуацию.

Мужчине пришлось заплатить всю сумму долга, чтобы отправиться за рубеж на отдых.

Кроме того, сейчас он официально трудоустроился, и работодатель будет перечислять на счет дочери 25 процентов от дохода забывчивого отца.