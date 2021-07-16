Под Белгородом пенсионерка отдала пять тысяч рублей лжеэлектрику

Мошенник осмотрел розетки, для отвода глаз немного поковырялся в них, взял пять тысяч рублей за работу и направился к двери. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Алексеевке доверчивая пенсионерка стала жертвой лжеэлектрика. Мужчина позвонил в дверь и очень рьяно начал требовать пропустить его в квартиру, мол, пришло время плановой проверки внутренних сетей.

Женщина его пустила. Мошенник осмотрел розетки, для отвода глаз немного поковырялся в них, взял пять тысяч рублей за работу и направился к двери.

Опомнившись от незапланированных трат, женщина сообщила о происшествии в сбытовую компанию.

Как пояснили «КП», сотрудники компании не берут деньги на месте выполнения работ. Все платные услуги гарантирующего поставщика электроэнергии оформляются письменным договором. Оплата производится в кассе офиса. Заказчику выдается чек.

Не поддавайтесь на уловки мошенников!