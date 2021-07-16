В Белгородской области выделят еще 500 млн рублей на детские игровые комплексы

Запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области выделят еще 500 миллионов рублей на детские игровые комплексы.

«Запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой, - заявил глава региона Вячеслав Гладков. - Поэтому приняли решение выделить дополнительные 500 миллионов рублей на строительство детских игровых комплексов по всей области.

В ближайшее время на основании ваших обращений, дорогие жители, сформирую перечень и опубликую на своих страницах в социальных сетях».

Напомним, что в этом году из областного бюджета было выделено 500 миллионов рублей на строительство детских, спортивных площадок и благоустройство дворовых территорий Белгорода.