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Общество16 июля 2021 9:42

В Белгородской области выделят еще 500 млн рублей на детские игровые комплексы

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
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Запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой.

Запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области выделят еще 500 миллионов рублей на детские игровые комплексы.

«Запрос на благоустройство и создание комфортной среды у жителей очень большой, - заявил глава региона Вячеслав Гладков. - Поэтому приняли решение выделить дополнительные 500 миллионов рублей на строительство детских игровых комплексов по всей области.

В ближайшее время на основании ваших обращений, дорогие жители, сформирую перечень и опубликую на своих страницах в социальных сетях».

Напомним, что в этом году из областного бюджета было выделено 500 миллионов рублей на строительство детских, спортивных площадок и благоустройство дворовых территорий Белгорода.