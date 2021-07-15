На Белгородчину возвращаются дожди с градом

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, 16 июля в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью местами кратковременные дожди с грозами. Днем кратковременные дожди, местами ливни с грозой, град.

Ветер ночью переменных направлений от пяти до десяти метров в секунду, днем – северный, от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 15-20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 16-ти до 21-го градуса тепла днем – от 26-ти до 31-го градуса выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

В ветреную погоду следует исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 8 (4722) 39-99-99.